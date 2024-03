Onet-le-Château. C’était l’heure de la taille et de la greffe pour les fruitiers

Une intervention humaine nécessaire pour mieux se développer et préserver l’écosystème local

Vendredi, il y avait du monde du côté de Nostre Seigne sud. En effet, le service des espaces verts de la ville d’Onet-le-Château, accompagné par l’association Variétés locales 12, et 19 élèves de terminale STAV de l’Agricampus La Roque s’étaient donné rendez-vous pour procéder à la taille et à la greffe des arbres fruitiers qui ont élu domicile depuis 2020 sur le site et qui d’ailleurs avaient été plantés également avec le concours d’étudiants de La Roque…

Plantées afin de constituer une haie fruitière et limiter le vis-à-vis des habitations en bord de chemin piéton, ces variétés nécessitaient un passage au sécateur, afin de poursuivre leur croissance. En cette période préprintanière, les pommiers, pruniers et noisetiers, peuvent ainsi poursuivre leur développement et se préparer à accueillir quelques fleurs, et dans quelques années, de nombreux fruits et ainsi préserver la richesse de l’écosystème local.

Les jeunes auront sans aucun doute retenu les nombreux secrets partagés par de véritables experts de la nature, que sont les bénévoles de l’association Variété locales 12, qui œuvrent pour la découverte et la préservation du patrimoine fruitier ancien de l’Aveyron. Et qui sait, la graine plantée dans leurs esprits aiguisés, saura faire pousser des vocations, pour prendre un jour la relève… et récolter ainsi le fruit de leur travail !