Début du printemps, passage à l'heure d'été... quand vont tomber ces échéances qui marquent chaque fin de mois de mars ?

La fin du mois de mars est toujours animée, entre l'arrivée du printemps et le passage à l'heure d'été ! A quelles dates ces échéances vont-elles tomber, en 2024 ?

La fin du mois de mars réserve ses traditionnelles échéances synoymes de bascule vers l'été : l'arrivée du printemps et le changement d'heure. Cette année, c'est pour quand ?

Printemps : rendez-vous le 20 mars

Pour rappel, le départ de l'hiver est donc symbolisé par l'équinoxe de printemps. Il tombera, cette année, et comme en 2023, le 20 mars. A cette occasion, la durée du jour égale cette de la nuit. L'autre équinoxe est celui d'automne. Lorsqu'il s'agit de l'hiver et de l'été, on parle alors de solstice.

Changement d'heure : dans la nuit du 30 au 31

Quant au traditionnel changement d'heure, il interviendra un peu plus tard. C'est dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars que l'horloge va procéder à un réajustement. 1h58, 1h59... puis 3h00 ! Et donc à la fameuse question de savoir si on dormira une heure de plus ou de moins, la réponse va en décevoir plus d'un : oui, il y aura une heure de sommeil en moins.

Mais cette déception va vite s'estomper puisque, en plus du fait que le lundi 1er avril soit ferié, lundi de Pâques oblige, qui dit passage à l'heure d'été dit journées plus longues ! Le soleil se couchera chaque jour un peu plus tard.

Et pour la suite ?

Quid des prochaines saisons ? En France, l'été arrivera le 20 juin. Quant à l'automne, il se présentera le 22 septembre. Et avant l'hiver, programmé au 22 décembre, il faudra de nouveau procéder à un changement d'heure, afin de rebasculer sur le fuseau hivernal. Ce sera à l'occasion du dernier dimanche du mois d'octobre. Rendez-vous le 27 : à 3 heures, il sera... 2 heures du matin ! Il y aura donc 60 minutes de sommeil en plus.