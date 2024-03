Decazeville. La toiture du gymnase Léo-Lagrange bientôt rénovée

Votée lors du dernier conseil municipal, la municipalité de Decazeville va solliciter des partenaires financiers, notamment l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et la Région, pour effectuer des travaux de remise en état de la toiture du gymnase Léo-Lagrange. "Le gymnase Léo Lagrange a fait l’objet de plusieurs rénovations successives à l’intérieur permettant de proposer un équipement aux normes et agréable. Cependant, la toiture souffre de son obsolescence et présente des soucis d’étanchéité", a expliqué Ramiro Rocca, conseiller délégué aux Sports. La commune souhaite profiter de ces travaux pour prévoir l’installation de panneaux photovoltaïques. "Cela nécessite de modifier la structure actuelle du toit en arrondi, par un toit mono pente ou bi pente et de prévoir que le futur toit puisse supporter ces panneaux", a précisé la majorité. "L’objectif est de pouvoir monter un programme d’autoconsommation d’électricité comme il est prévu de le faire sur l’école Jean-Moulin."

Le montant de l’ensemble des travaux est estimé à 230 000 € HT : 80 000 € HT pour les travaux sur la toiture et 150 000 € HT pour la pose de panneaux solaires, financé par l’État à 30 % et à 20 % par l’Ademe, la région Occitanie et la commune decazevilloise. Les 10 % restants sont pris en charge par le département.