Réquista. Le Bercail a des idées de récup et de couture

Après le patchwork réalisé pour le printemps des poètes l’année dernière, exposé en ce moment à la médiathèque de Réquista, les couturières de l’atelier "Récup, idée, couture" ont cousu trois tapis d’éveil pour les rencontres "Café des parents" qui ont lieu tous les mois au Bercail.

L’atelier "Récup, idée, couture" se réunit les mercredis après-midi selon les projets. Les personnes désireuses de rejoindre : Inès, Florence, Jacqueline, Sabine, Marie-Laurence et Éliane, seront bien acceptées. Les "cafés des parents" sont des temps d’animation ou d’information pour les parents et les enfants de tous âges. Samedi 6 avril, à 10 heures, au Bercail : atelier sur le thème de la confiance en soi et de l’estime de soi. Gratuit sur inscription. Le Bercail fourmille d’activités pour toutes les tranches d’âge. Pour plus d’information et pour toute inscription, contactez le Bercail au 05 65 43 68 64.