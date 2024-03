Espalion. Le RCENA avait déjà la tête aux phases finales

Dimanche, les deux équipes, déjà qualifiées, ont perdu contre un adversaire plus motivé.

Pour cette dernière journée de la phase de poule, l’équipe fanion se déplaçait à Lisle-sur-Tarn sans pression avec ses 8 points d’avance sur son dauphin et adversaire du jour. L’occasion pour les entraîneurs de préserver quelques joueurs cadres en vue des phases finales qui débuteront dans quinze jours tout en effectuant une revue d’effectif en testant des nouvelles options possibles. Ceci face à une très belle équipe surmotivée pour préserver sa seconde place, synonyme d’un premier tour à domicile.

Les équipiers de Loïc Courtois vont globalement maîtriser le jeu toute la première période et mener 3-6 à la pause avec deux pénalités de Van Herpen (8e, 29e) tout en manquant de réalisme sur ses temps forts près de la ligne. La seconde mi-temps débutera par un essai "casquette" (l’arbitre discute avec les joueurs espalionnais pendant que les Tarnais vont à l’essai sans opposition).

Ce fait de jeu va faire sortir les visiteurs de leur match et voir les locaux enchaîner deux nouveaux essais coup sur coup. Le dernier dans le temps additionnel restant anecdotique.

Le score final (32-6) ne reflétant pas vraiment la physionomie du match.

Quatrièmes d’Occitanie

Quoi qu’il en soit, malgré ce petit accroc, les Espalionnais peuvent se prévaloir d’une très belle première phase en terminant premiers de leur poule et quatrièmes d’Occitanie sur les 70 équipes en R2. Ce classement va leur donner l’avantage de recevoir lors des deux premiers tours des phases finales qui vont débuter dimanche 31 mars à Perse avec (normalement) la réception des Gersois de l’US Plaisantine. Un nouveau défi à élimination directe qui commence et dans lequel les équipes n’ont pas le droit de passer à travers.

En lever de rideau, l’équipe II s’est, elle aussi, très largement inclinée 42-12 (deux essais de Bouldoires et Vassal plus une transformation de Laborie). Ceci face à un adversaire bien plus costaud et surtout lui aussi bien plus motivé car au bénéfice des points punis il pouvait revenir à égalité des Espalionnais et pouvait même leur chiper la première place. Ceci sans grande incidence pour le premier tour des phases finales qui auront lieu samedi 30 mars, à 17 heures, à Perse contre un adversaire à déterminer.

L’équipe I contre Lisle : Croizet, Prouzet, Rozières, Albenque, Van Herpen, Auguy (o), Ladoux (m), Zahnd, Lucadou, Courtois (c), Loubet, Artaban, Chaliez, Romieu, Jacquemet. Puis : Veyre, Palazy, Orsal, Bessière, Pipier, Bastard, Tourette.