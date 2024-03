Paris s'apprête à héberger le tout premier musée consacré au fromage

En juin 2024, Paris inaugurera son premier musée exclusivement dédié au fromage, situé sur l'île Saint-Louis dans le IVe arrondissement.

En juin 2024, un musée dédié au fromage ouvrira sur l'île Saint-Louis, au cœur de Paris. Ses 300m2 de superficie permettront aux visiteurs d'avoir une expérience interactive à 100 %.

Un parcours interactif

Le parcours commence par une étude de l'histoire et de la culture fromagère à travers des supports multimédias et des installations interactives. Les ateliers pédagogiques seront également organisés, incluant des démonstrations de fabrication et des cours. Le spectacle aura pour thème une laiterie fromagerie où les visiteurs pourront admirer les producteurs en action. Pierre Brisson, l'initiateur de ce musée, a établi que l'interaction directe avec les fromagers est importante, à savoir l'interaction directe avec les fromagers. La dégustation immersive sera également proposée pour stimuler tous les sens des visiteurs.

Savoir-faire fromager

Ce musée, qui sera installé dans les anciens locaux du restaurant "Nos Ancêtres Les Gaulois", a pour objectif de sensibiliser le public aux richesses du savoir-faire fromager. Il souhaite également susciter des vocations dans un métier qui est difficile à trouver. Paris est un choix stratégique qui permet aux écoliers, aux touristes et aux Parisiens de reconversion professionnelle.