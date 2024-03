Brommat. Spectacle : les enfants à la rencontre de l’artiste Yves Lavernhe

Récemment l’association des parents d’élèves de l’école avait invité le conteur Yves Lavernhe plus connu sous le nom de "La Baliverne" pour un après-midi récréatif. Dans son spectacle "Carnicouflettes et tourniminous", accompagné de son accordéon diatonique et de sa guitare, il a entraîné les parents et les enfants au travers d’un voyage dans lequel contes et ritournelles les ont plongés dans un monde merveilleux et imaginaire à la rencontre d’une mamie qui fait parler des vieilles toupines bien bavardes, d’un berger qui est un super héros, d’un coq bien plus malin que le roi et encore bien d’autres personnages tout aussi farfelus.

Un goûter gourmand avec crêpes, compotes et autres douceurs offert par l’APE permettait de prolonger cet agréable moment qui se terminait par une séance de maquillage et une petite boum.