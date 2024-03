"Une aventure humanitaire à jamais gravée dans nos mémoires" : les jumelles de Rignac, Emma et Cloé, racontent leur incroyable 4L Trophy

Elles sont de retour ! Emma et Cloé, les jumelles rignacoises sont revenues de leur raid humanitaire.

Les "twinsisters" avaient pris le départ du 4L Trophy à Biarritz avant de rejoindre Algésiras dans le sud de l’Espagne en un jour et demi et de prendre le bateau en direction de Tanger (Maroc) : "Notre arrivée sur le sol marocain ne s’est pas passée exactement comme prévu. Nous avons eu un premier problème au roulement arrière droit, ce problème a duré trois jours entre la première réparation et la dernière où nous avons trouvé la véritable casse", explique Emma. Les jumelles ont découvert des endroits reculés du Maroc où la misère les a profondément touchées.

Touchées par la misère de certaines régions

"Cette aventure humanitaire restera gravée à jamais dans nos mémoires. Elle marquera notre 20e anniversaire", s’enthousiasme Cloé en parlant des paysages magnifiques, des plateaux désertiques, des villes et villages reculés, de l’Atlas, des dunes de l’immense désert du Sahara où elles ont adoré rouler. Elles ont passé leurs nuits dans leur 4L bien aménagée.

"Les épreuves dans le désert étaient incroyables"

"Les épreuves dans le désert étaient incroyables… avec le roadbook et notre 4L qui a super bien roulé, nous n’avons commis aucune erreur d’orientation", déclarent-elles en racontant leur arrivée à Marrakech remplie d’émotions et un retour vers Rignac avec une remontée par l’autoroute interminable à cause de la 4L qui a montré de nombreux signes de fatigue.