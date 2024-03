Villefranche-de-Rouergue. Défaite face au leader

En se déplaçant dimanche à Toulouse pour rencontrer l’équipe des espoirs du Toac, les Villefranchois s’attendaient à un match difficile. Dès le début du match, les Toulousains imposent leur jeu et dominent sur tous les fronts. Fin du premier quart-temps : Toac 24-15 BBV.

Durant le deuxième quart-temps, les joueurs de Vincent Da Silva réagissent en jouant plus collectif, en mettant davantage de rythme et de pression en défense (42-34).

D’entrée du troisième quart-temps, les Villefranchois très motivés reviennent au score grâce à un jeu plus rapide et maîtrisé. Les jeunes Toulousains surpris subissent et les bleus parviennent à passer devant d’un point (56-55). Mais au quatrième quart-temps, les Bleus sont fatigués par manque de rotation possible dû une fois de plus à un manque de joueurs sur le banc. Les jeunes Toulousains en profitent en augmentant une pression défensive et des relances rapides. Les Aveyronnais sont débordés et commettent des fautes, des maladresses par manque de lucidité due à la fatigue. Les Villefranchois terminent le match, frustrés et très affaiblis physiquement. Encore une fois, il faut noter un manque d’effectif car on pouvait s’attendre que ces jeunes Toulousains basent leur sur le physique (rapidité, pression) . Malgré cette défaite le BBV12 reste deuxième au classement.

Marqueurs : Adam 15, Filhol 17, Hugonnet 3, Harraoui 8, Germain 2, C D’Ambrosio 14, F. D’Ambrosio 9.

Autres résultats

U15M victoire contre Onet : 1er au classement.

U13F victoire contre Bozouls 32 à 23.

U13M victoire contre Luc Primaube 41 à 38.

U17M1 (1/2 finale Coupe de l’Avenir) défaite contre Aveyron Lot 24 à 79.

U15M2 victoire contre Onet 60 à 45.

U15F défaite contre Vallon 62 à 73.

U17M2 défaite contre Castres 33 à 84.

SF défaite contre Vallon 41 à 63

Samedi à 20 h au gymnase Robert-Fabre, le BBV12 recevra Auch. Seniors filles reçoivent dimanche Rieupeyroux Serennes à 15 h au gymnase Robert-Fabre.