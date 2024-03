Le Nayrac. La demi-finale "enfants" du concours de chant a enchanté le public

La demi-finale, en catégorie enfant, du concours de chant "L’Aveyron chante" a eu lieu en fin de semaine à l’Espace multiculturel. Le public, venu nombreux, a pu apprécier le talent de ces jeunes chanteurs qui ont montré un niveau particulièrement élevé. Après la présentation des musiciens qui accompagnaient les candidats par Fred Bonnet, figure incontournable de la musique et du chant sur notre territoire, il a interprété avec les deux choristes Lauriane et Lydie une chanson de sa composition "L’Aveyron chante". Il a aussi rappelé la création en 2023 de l’association Art’Aveyron avec la participation des communes du Nayrac, d’Estaing, de Bozouls et du Conseil départemental de l’Aveyron.

Jean-Louis Raynaldy, maire du Nayrac, s’est dit : "très fier d’accueillir cette demi-finale enfants où Fred Bonnet a beaucoup œuvré en supervisant les répétitions, en créant les arrangements musicaux nécessaires… Un hommage est adressé à André Damon qui, avec son expertise inégalée en musique et chansons a fondé avec son épouse deux clubs de jazz renommés à Paris et qui sont présents ce soir parmi nous. Merci aussi à Francine Lafon, conseillère départementale, pour son soutien, sa présence et sa participation au jury. Les enfants vont maintenant se produire sur scène, accompagnés des musiciens, des choristes, et tout ceci laisse augurer une soirée exceptionnelle".

Place ensuite aux huit chanteuses et chanteurs, venus de Rodez, Curières, Nîmes, Espalion, et le duo des deux plus jeunes (5 et 7 ans) du Nayrac. Après leur prestation, le jury s’est réuni pour délibérer et retenir les six finalistes : Laria, Joséphine, Lola, Titouan, Lilou et le duo Louison-Margaux.

La soirée s’est terminée en musique et chansons avec Fred, Lauriane, Lydie et les instrumentistes sous les applaudissements du public.

La demi-finale "adultes" aura lieu le samedi 6 avril à Estaing et la finale "enfants et adultes" à Bozouls le samedi 25 mai.

Deux dates à retenir pour encourager ces talents !