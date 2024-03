Decazeville. Le 27 mars à la Strada : Chili 1973

Memoria andando et l’association Les Jeudis en Questions, à l’initiative de cette soirée "Chili 1973", vous invitent mercredi 27 mars à La Strada, à Decazeville, à 20 h 34. Hector Herrera, réfugié politique franco-chilien, acteur de la résistance chilienne, présentera le film Victor Jara 2547, qui retrace la fin de ce chanteur emblématique (Te recuerdo Amanda, Plegaria a un labrador…) massacré par les militaires le 16 septembre 1973. Hector animera ensuite un débat sur le Chili de l’Unidad Popular où les forces de gauche rassemblées par le socialiste Salvador Allende annonçaient de nouveaux lendemains pour le Chili et pouvaient devenir un exemple pour de nombreux pays d’Amérique latine. Mais les forces réactionnaires téléguidées par les États-Unis ne pouvaient pas laisser l’union de toutes les forces de gauche réaliser cette marche vers un socialisme démocratique. Et ils ont frappé, sauvagement, ils ont enlevé, torturé, fusillé, fait disparaître des milliers de Chilien(ne)s et installé une dictature féroce. "En ces temps agités ces sujets-là sont importants. Nous vous attendons nombreux (entrée soirée 5 €)".