Marcillac-Vallon. Le collège Pierre-Soulages s’illustre au championnat académique d’ultimate

Deux équipes du collège Pierre- Soulages se sont rendues mercredi à Villefranche-de-Lauragais (31) pour disputer le championnat académique et interacadémique d’ultimate, une épreuve qualificative pour le championnat de France de la discipline. Pour les non initiés, il n’est pas inutile de rappeler que l’ultimate est un sport collectif mixte qui se joue avec deux équipes de sept joueurs et un disque (frisbee). L’objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes successives vers la zone d’en-but adverse et d’y rattraper le disque. L’équipe qui totalise le plus de points à la fin de la partie est déclarée gagnante. À l’issue de matchs très disputés, l’équipe 1 termine championne d’académie, ce qui lui a ouvert en suivant les portes de la finale interacadémique. Après une rencontre très serrée et d’une grande intensité, l’équipe marcillacoise s’est finalement inclinée 4 à 3 à quelques secondes de la fin face au collège Fédérico Garcia Lorca de Bellegarde (30). Une défaite qui reste tout de même une belle performance qui permis à nos jeunes champion (ne) s de monter sur la deuxième marche du podium interacadémique. Félicitations à l’équipe 2 également qui a, pour sa part, remporté le prix du fair-play.