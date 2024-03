Naucelle. Plus de 200 aînés du département réunis en assemblée générale à la salle des fêtes

Pour la première fois, la Fédération départementale de Génération Mouvement a tenu son assemblée générale annuelle à Naucelle dans la salle des fêtes mardi 12 mai. La veille, l’équipe des "besogneux" locaux du président Alain Beq avait préparé la salle pour accueillir plus de 150 représentants des clubs et autant de gourmets. Après l’accueil café-fouace, le président Gilbert Lavolte a ouvert la séance et donné la parole aux différents membres du bureau qui ont donné lecture de leurs rapports. Les trois rapports ont été adoptés, le programme dense d’activités départementales 2023-2024 était entériné : belote, pétanque, dico-d’or, voyages, temps culturel.

Le président mettait au vote son dernier mandat électif ; à la lecture du scrutin, il restera président des Ainés aveyronnais.

Karine Clément et Virginie Firmin ont participé à cette assemblée.

Le bureau se compose de : Gilbert Lavolte, président ; Alain Beq et Claude Hujol, vice-présidents ; Michel Couffignal, trésorier ; Jean-Paul Brisebard, trésorier adjoint ; Danielle Dalmayrac, secrétaire et Françoise Mazars, secrétaire adjointe.