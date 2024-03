"Avant les gens se cachaient" : la Croix-Rouge sur tous les fronts de la précarité en Aveyron

Philippe Da Costa, le président national de la Croix-Rouge, est venu en Aveyron rencontrer les bénévoles et les élus. Un déplacement qui montre la nécessité d’agir au sein des milieux ruraux, qui ne sont pas épargnés par la précarité.

"Pour remercier l’engagement des bénévoles du département et pour saluer les autorités, les députés, les maires, les collectivités pour l’attention et la reconnaissance qu’ils portent à la Croix-Rouge", le président national de l’association, Philippe Da Costa, était présent à la préfecture de l’Aveyron, le 15 mars 2024, ainsi qu'une centaine de bénévoles et de nombreux élus. "Sans volontaire, aucune action n’est possible", poursuit-il. Ce à quoi le préfet de l’Aveyron, Charles Giusti, a répondu : "il est important de mettre en lumière ceux qui, au quotidien, se mettent au service des autres. La Croix-Rouge est une institution essentielle qui a pour vocation de venir en aide auprès de ceux qui ont besoin qu’on leur prenne la main".

15 % de demandes d’aides alimentaires supplémentaires

Mur-de-Barrez, Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Decazeville, Saint-Affrique, Millau et Sévérac-le-Château. Alors que la Croix-Rouge est présente sur le département depuis 1898, l’Aveyron compte désormais environ 240 bénévoles. "La précarité augmente sur le département. Avant les gens se cachaient. Maintenant, ils viennent vers nous tant la situation est insoutenable pour eux. Actifs, étudiants, retraités… La pauvreté touche toutes les tranches d’âge et toutes les parties de notre territoire. Le plus grand besoin pour ces personnes est le lien social", relate Sébastien Gisquet, le président départemental de la Croix-Rouge et bénévole depuis 1999.

Lutte contre l’isolement et renforcement du lien social. Pour Philippe Da Costa, le premier président de la Croix-Rouge à partir à la rencontre des Aveyronnais, c’est primordial d’être présent en ruralité. "C’est propre à la Croix-Rouge de couvrir l’ensemble du territoire français. Les milieux ruraux sont confrontés aux mêmes réalités que les autres départements. L’augmentation du coût énergétique a, par exemple, touché tout le monde. En Aveyron, on constate une augmentation des demandes d’aides alimentaires d’environ 15 %."

"C’est propre à la Croix-Rouge de couvrir l’ensemble du territoire", explique Philippe Da Costa. Centre Presse Aveyron - Alexia Ott

Prévention, éducation, protection mais aussi lien social, accueil, écoute, orientation… L’association est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, que ce soit des jeunes, des actifs ou des retraités. Alors qu’au niveau national, la Croix-Rouge a vu ses effectifs augmenter de 5 000 bénévoles l’année dernière, la jeunesse reste un axe primordial. "On a besoin de renforcer l’apprentissage des gestes qui sauvent auprès des jeunes", confie le président national. À l’échelle départementale, une branche jeunesse, concernant les 16-25 ans, va voir le jour. Les jeunes pourront proposer leurs propres projets. Une réunion de présentation aura d’ailleurs lieu vendredi 5 avril à l’antenne départementale de la Croix-Rouge à 19 heures.