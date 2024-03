VIDEOS. Frédéric Mitterrand est mort à 76 ans ce jeudi 21 mars, la culture chevillée au corps

Neveu de François Mitterrand, ancien ministre de la culture, fan de cinéma entre autres disciplines culturelles, il s’est éteint des suites d’un cancer.

Écrivain, réalisateur, animateur télé, voire écrivain : Frédéric Mitterrand n’avait même pas besoin d’être ministre de la Culture pour montrer son amour pour le monde de l’art. Mais il l’a été, de juin 2009 à mai 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a salué ce jeudi 21 mars "quelqu'un de profondément humain", et pour cause : atteint depuis plus d’un an d’un cancer, Frédéric Mitterrand vient de s'éteindre à l'âge de 76 ans.

Apparu pour la première fois en 1951, à l’âge de 12 ans, aux côtés de Michèle Morgan et Bourvil dans "Fortunat", Frédéric Mitterrand vouait depuis une véritable passion pour le cinéma. Animateur de télé et de radio, il réalisera films et documentaires, signera des livres (dont l'un des tout derniers sur Brad Pitt) tout en ayant, çà et là, des fonctions importantes autour de la culture, jusqu’à donc un poste de ministre.

Premières réactions