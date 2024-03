Il joue aux échecs par la pensée grâce à un implant connecté dans le cerveau

(ETX Daily Up) - Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Neuralink dévoile les progrès réalisés par le premier patient doté de son implant cérébral connecté. Par la simple pensée, il est aujourd'hui capable de contrôler son ordinateur pour écouter de la musique ou jouer à des jeux vidéo.

Le tout premier patient humain à expérimenter la technologie de Neuralink est un Américain qui s'appelle Noland Arbaugh. Il a aujourd'hui 29 ans et est devenu tétraplégique à la suite d'un accident de plongée en 2016. Une première vidéo, postée sur les réseaux sociaux par la société américaine, le montre en train de jouer à des jeux vidéo par la simple pensée, deux mois à peine après s'être fait opérer. Il arrive par exemple à déplacer les pièces d'un jeu d'échecs.

Le principe d’un implant cérébral connecté est de greffer dans le cerveau d’un patient un petit implant, pas plus grand qu’une pièce de monnaie, afin qu’il capte les signaux électriques des neurones et les transmette à un appareil externe via une connexion Bluetooth. Ces signaux sont alors décodés et interprétés, petit à petit, afin de pouvoir contrôler une machine. Pour rappel, c'est en janvier dernier que Neuralink a enfin pu implanter chez un premier patient, volontaire, sa puce connectée baptisée Telepathy, après avoir obtenu en 2023 le feu vert des autorités sanitaires américaines. Quelques jours plus tard, Elon Musk, cofondateur de Neuralink, se montrait particulièrement enthousiaste : "Il va bien. Le patient semble s'être complètement rétabli, sans aucun effet indésirable à notre connaissance. Il est aujourd'hui capable de contrôler une souris d'ordinateur, de la déplacer sur un écran simplement par la pensée. Nous essayons maintenant d'obtenir le plus grand nombre possible de pressions sur les boutons par la pensée. Dans l'ensemble, tout se passe très bien". Force est de constater que les progrès sont en effet stupéfiants.

Aujourd'hui, Noland Arbaugh peut donc jouer aux échecs, ou encore à "Civilization VI", mais aussi contrôler un lecteur musical sur son ordinateur, tout ça par la pensée. Pour lui, tout n'est pas encore parfait, mais il se félicite de ce qu'il arrive à faire grâce à cet implant. Pour rappel, dans le passé, cette même technologie avait été testée, avec succès, sur des singes. Et comme l'implant peut également stimuler les neurones, beaucoup espèrent pouvoir un jour s'en servir pour traiter des maladies dégénératives ou restaurer des fonctions motrices perdues.

Neuralink est le premier acteur à implanter directement sa puce connectée dans le cerveau et c'est pourquoi ces premiers retours sont observés avec beaucoup d'attention par le monde scientifique. L'entreprise a d'ailleurs lancé une campagne de recrutement de volontaires auprès d'Américains âgés de plus de 18 ans souffrant d'un handicap physique lourd. Outre Noland Arbaugh, d'autres personnes devraient donc prochainement bénéficier de ce programme.