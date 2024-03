Rugby à XV : un ancien joueur de Decazeville condamné pour un coup porté en plein match

Les faits remontent à plus de deux ans, au 6 mars 2022. Ce dimanche-là, le Sporting-club decazevillois se déplace à Saint-Simon, en banlieue d’Aurillac (Cantal). Avant le match de l'équipe Une en Fédérale 3, les deux équipes réserves s’affrontent.

Cette semaine, le tribunal d'Aurillac (Cantal) a tranché entre deux versions qui diffèrent encore. Un Aveyronnais a été condamné à une amende pour avoir frappé un joueur de Saint-Simon, en plein match, le 6 mars 2022.

"Un énorme coup sous l'oeil droit"

Comme le relatent nos confrères de La Montagne, "la victime, un joueur de Saint-Simon, jure avoir réussi une passe après contact, termine plaqué, se relève en regardant l’action se poursuivre plus loin et prend un énorme coup sous l’œil droit, par-derrière". Quand il se retourne, il identifie vite "le plaqueur comme l’auteur du marron : il est le seul dans le secteur".

De son côté, le plaqueur, joueur de Decazeville (qui n’est plus au club depuis selon nos informations, NDRL), répète qu’il y a eu plutôt un ruck, un regroupement, et que c’est là que son adversaire a dû prendre un coup sévère : il a le plancher orbital cassé et le nerf optique atteint."

Toujours selon nos confrères, il est précisé que la victime a dû subir "deux opérations" alors que "l’accident est passé inaperçu pendant le match : le jeu n’a pas été arrêté, l’arbitre n’a pas fait de rapport." À noter aussi, et visiblement sans relation directe avec les faits, l’expulsion en fin de match, comme celle du capitaine de Saint-Simon, du Decazevillois en question évoluant dans la charnière.

1 500 € d’amende

L’avocat de la défense a plaidé la relaxe : "Ce dossier, c’est l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours…" Pour autant, le parquet a requis 3 000 € d’amende dont 1 500 € avec sursis.

Le tribunal a condamné l’Aveyronnais à 2 000 € d’amende dont 500 € avec sursis.