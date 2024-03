Entraygues-sur-Truyère. Bilan très positif pour le festival Cinécure

Pour la 4e édition du festival d’hiver de Cinécure, l’écran du cinéma d’Entraygues était parsemé d’une ribambelle de paniers de vannerie de toutes tailles et pour tous usages, qui ont interpellé les participants : "brescado " en noisetier pour le linge, paniers en lattes de châtaignier pour les récoltes de châtaignes ou de champignons, "bastidou " ou paniers à poissons, ruches en paille de seigle, "desca " portées par les "vendemiaires " dans les vignes…

Les films choisis par Cinécure ont permis au public venu d’Entraygues mais aussi de tous les alentours d’échanger sur la tradition souvent à la veillée, de la fabrique des paniers.

Le plaisir d’être là nombreux, autour de ce thème évocateur de souvenirs familiaux ou lors des stages de vannerie, était palpable !

Les grandes gerbes végétales, témoins du savoir des anciens qui tiraient parti des ronces, des rejets de saules, attentifs aux saisons et au bon moment de la coupe, faisaient "lien" avec le film projeté la veille "Les Glaneurs et la glaneuse" où Agnès Varda met poétiquement en scène glaneurs d’hier et d’aujourd’hui, glaneurs des champs et glaneurs des villes, avec paniers ou sacs en plastique…

Le ciné-concert avec musiciens et chanteurs a été un grand succès et le lendemain la projection du film "Zorba le Grec" a été applaudie par tout un public ravi !

Le festival de cinéma de Cinécure est en effet l’occasion de revoir et de redécouvrir un film à travers l’angle d’un thème choisi (les paniers cette fois-ci, les gants lors du précédent festival…)

Expérience inédite que Cinécure et Ciné pour Tous ont offerte au public avec de beaux moments de convivialité cinématographique !

Ne ratez pas le festival d’été, du 18 au 21 juillet : "Des bougnats et cafés".