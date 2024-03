Luc-la-Primaube. De bonnes prestations des U12 à Sor-Agout

C’est sur le terrain très champêtre de Verdalle, près de Soual que se tenait le tournoi U12 (niveau A) organisé par le club de Sor-Agout. LSA XV avait engagé 2 équipes pour ce tournoi. La première équipe a enregistré deux victoires, un match nul et une défaite. La seconde équipe totalise deux victoires et deux défaites. C’était un tournoi de bon niveau avec des oppositions joueuses et vaillantes et de bonnes prestations des jeunes joueurs.

À noter, l’idée originale mise en place par les organisateurs de ce tournoi : le dernier match face à une sélection des meilleurs joueurs du tournoi. Malgré la fatigue, ce match a donné de beaux mouvements. À noter une bonne progression du groupe.

À confirmer ! Merci aux dirigeants de Sor-Agout pour leur très sympathique accueil.