Dérives sectaires, jeûne extrême : le "pranisme" a-t-il coûté la vie à un homme en Aveyron ?

Dans un reportage sur les dérives sectaires et emprises mentales, en plein essor dans le pays, l’émission Zone Interdite de M6 révèle qu’un retraité italien serait décédé à Saint-Affrique en 2017 lors d’un rassemblement sous la houlette de Nicolas Pilartz, gourou du pranisme en France. Une pratique qui consiste en un jeûne extrême durant 21 jours et jugée "extrêmement dangereuse" par les scientifiques.

Cheveux longs en bataille ne dissimulant pas une calvitie prononcée, barbe grisonnante et imposante, pieds nus, voix apaisante… Nicolas Pilartz a des faux airs d’un certain Raël. Mais lui ne se veut pas prophète, son truc c’est le pranisme. Ou le respirianisme, au choix.

A lire aussi : Dérives sectaires en Aveyron : Montlaur, "terre sacrée" des Esséniens orphelins de leur gourou "Manitara"

Une pratique en plein essor qui promeut le jeûne extrême

Une pratique en plein essor, qui promeut le jeûne extrême. Voilà désormais plus de dix ans que cet homme, né à Paris en 1971 d’un père allemand et d’une mère italienne, est considéré comme l’un des gourous les plus influents du mouvement en Europe.

"Charletanesque", "extrêmement dangereux"

La Muviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) le qualifie de "charlatanesque" et le considère comme "extrêmement dangereux" ou encore "propice à l’emprise mentale".

Dix calories maximum par jour…

Sur son site internet nommé "Pranicenter", l’homme se vante d’avoir accompagné, contre rétribution bien entendu, plus d’un millier de personnes dans un processus de jeûne, de 9 à 21 jours, où la règle est simple : se nourrir exclusivement d’eau et de "prana", lumière divine. Dix calories par jour, au maximum, sont autorisées… soit l’équivalent d’une unique cacahuète, de deux voire trois tranches de concombre ou encore de cinq petites dragées de la célèbre marque "Tic-Tac". Autant dire, rien. La médecine préconise 1 500 calories quotidiennes pour un adulte.

"Le gourou" qui vivrait en Italie, y prodigue ses préceptes plusieurs fois par an. Reproduction - Centre Presse Aveyron

L’oasis de Lentiourel

Dans un reportage dédié aux dérives sectaires, diffusé dimanche 10 mars sur M6, l’émission Zone Interdite révèle qu’une grande partie des stages de Nicolas Pilartz se déroulent en… Aveyron. Plus précisément à l’oasis de Lentiourel, une vieille ferme isolée sur la commune de Saint-Affrique et propriété d’un artiste musicien, Jacques Dudon. Cela fait des années que ce dernier accueille des "respiriens" du monde entier pour des stages.

Du 13 au 21 mars, Nicolas Pilartz y était d’ailleurs attendu une nouvelle fois, avec une camarade italienne… Une autre semaine est prévue mi-juin. À chaque fois, une dizaine de personnes suivent les préceptes. Des jeunes, des retraités, une médecin aussi comme a pu s’en apercevoir le détective privé, Benoît Judde, qui a infiltré un stage à Saint-Affrique en juillet 2022 pour les besoins de Zone Interdite.

"Vanni", 65 ans, décède lors d’un stage en 2017

Surtout, le reportage apprend qu’un homme âgé de 65 ans a été retrouvé mort lors d’un "processus pranique" à l’oasis de Lentiourel. Nicolas Pilartz le dirigeait. La victime était surnommée "Vanni" et venait d’Italie, avec sa femme.

"Il n’avait rien mangé depuis 17 jours, il était très fatigué, silencieux… Puis, un matin, nous avons été réveillés par les cris de sa femme. Il venait de s’évanouir dans la salle de bains. Il ne s’est jamais réveillé", a témoigné une participante, au micro de M6, quand une autre s’est dite "surprise par la réaction de Nicolas Pilartz. Il a continué comme s’il ne s’était rien passé. Il nous a simplement réunis pour nous dire : ‘‘Vanni a rejoint un autre monde, il a quitté son corps, il n’y a pas de souci’’". Ces deux témoins ont affirmé qu’il n’y avait eu aucune enquête à la suite de ce décès et que la gendarmerie n’était pas intervenue.

Les secours et gendarmes appelés sur la route

En réalité, selon nos sources, les secours ont été appelés le 25 juillet 2017, peu après huit heures, sur la RD 54. L’épouse de "Vanni", originaire de Parme, le conduisait certainement à l’hôpital. Son décès a été constaté quelque temps plus tard. La gendarmerie n’est ainsi jamais intervenue à l’oasis de Lentiourel… et le parquet de Rodez avait, à l’époque, classé l’affaire, concluant à une mort naturelle. Était-ce volontaire de la part du groupe de s’éloigner du lieu de jeûne pour ne pas éveiller les soupçons ?

Interrogé en caméra cachée par Benoît Judde sur la disparition de son "adepte", Nicolas Pilartz a pour sa part affirmé qu’il s’agissait "d’un infarctus".

Aucune plainte déposée

À l’époque, sur internet, l’oasis de Lentiourel et son propriétaire avaient aussi publié un article sur un blog nommé "Au sujet des diffamations". On pouvait y lire : "L’oasis de Lentiourel a été la cible depuis l’an dernier de diffamations qui l’ont traitée de secte dangereuse, gouvernée par des gourous mal intentionnés. Ces diffamations, pour lesquelles nous avons porté plainte, ont engendré une méfiance de toutes parts, sur le web, sur les différents réseaux, et à Saint-Affrique même […] Nous avons accueilli en juillet 2017 un processus pranique de 21 jours où les participants étaient bien sûr accompagnés tout au long par l’instructeur, Nicolas Pilartz. Il se trouve que pendant ce séjour, un Italien venu avec sa femme a eu une crise cardiaque. Pour le gendarme qui a constaté le décès, cet accident ne donnait nullement lieu à enquête. Cela a été un choc très fort pour tous. Nous avons appris par sa femme et sa fille, arrivée très vite d’Italie, que Vanni avait déjà eu plusieurs alertes les années précédentes, et qu’elles s’attendaient plus ou moins tôt à une crise peut-être fatale… En tout cas, elles n’ont jamais mis en cause le processus dans la mort de leur mari et père".

Depuis, aucune plainte n’a été déposée selon nos informations.