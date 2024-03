Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Grand nettoyage d’ordinateur au Corum

Jeudi, au Corum (tiers lieu de l’espace emploi formation des Causses à l’Aubrac) plusieurs participants sont venus avec leurs ordinateurs et smartphones prêts à agir pour un avenir numérique plus responsable, à l’occasion du "Digital cleanup day", une initiative au niveau mondial pour nettoyer nos données numériques et réduire notre impact environnemental.

Cette animation a été pilotée par Luciana qui dans un temps réduit a présenté l’action et accompagné sur les premières manipulations les personnes présentes. Un geste simple pour avoir plus de mémoire disponible et une durée de vie prolongée pour nos outils. L’événement s’est déroulé en collaboration avec Cowork Aveyron, le réseau des tiers lieux de l’Aveyron, animé par l’Agence départementale de tourisme et de l’attractivité. Si vous avez manqué cet événement, pas de panique ! Vous pouvez toujours vous impliquer en visitant digital-cleanup-day.fr. Le message est clair : chaque action compte, et ensemble, nous pouvons faire une différence tangible pour notre planète. En nettoyant nos données, nous contribuons à un environnement numérique plus sain et à une planète plus propre pour les générations futures. À noter : prochaine animation du Corum, le 20 avril vous êtes attendus pour un atelier-goûter de création des jeux vidéo pour les enfants de 7 à 13 ans (initiation coding).