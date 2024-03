Decazeville. "La veillée" autour du feu ce dimanche à Bouillac

"Un jour il m’a dit : j’ai eu une idée !. Alors j’y ai répondu : C’est bien… Mais elle doit s’ennuyer toute seule… !" Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne. Ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée à Bouillac, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, M. Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole, jusqu’à se laisser surprendre à chanter, à parler à des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou des fondues savoyardes, à voir aussi apparaître des extraterrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole en gel. Un spectacle décalé, tendre et populaire, avec la "Cie Opus". Les intéressés ont rendez-vous à Bouillac, à la Grange du château, ce dimanche 24 mars à 17 heures.

Tarif unique : 5 €. Tout public dès 8 ans, durée : 1 h 55