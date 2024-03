Le Monastère. Le club de randonnée propose une soirée cinéma "nature"

Le club de randonnée du Monastère et Jean-Pierre Dalbin vous invitent à découvrir la faune et la flore au pays des Cent vallées et de l’Aubrac, vendredi 12 avril à 20 h 30 à la salle du Centre social du Monastère place de la Mairie au Monastère.

Les 70 randonneurs du club ont l’habitude d’arpenter les coins les plus reculés du département et lorsqu’ils aperçoivent un chevreuil ou un lièvre, à la lisière d’un bois, ou au détour d’un sentier, ils sont tout émerveillés et voudraient arrêter le temps et la fuite éperdue de l’animal apeuré. Jean-Pierre Dalbin, amoureux et passionné de la faune et de la flore, a très bien su concrétiser ce monde caché, en partant à la chasse aux images avec l’aide de caméras installées en milieu naturel.

Il a saisi une multitude d’instants magiques, au fil des saisons, sublimés par la présence de cerfs, de sangliers, de renards, de blaireaux et bien d’autres résidents de nos forêts.

A l’heure où nous sommes toujours en quête d’artifices pour vivre des émotions avec du virtuel qui prend de plus en plus de place dans le quotidien, il est parfois essentiel de revenir au simple naturel de la vie qui nous entoure.

De la randonnée à la vie qui palpite tout près, il n’y a qu’un pas et beaucoup de patience !

La projection des deux films tout public, d’une durée de 50 minutes environ chacun, sera entrecoupée d’un entracte avec une buvette. Le réalisateur sera présent à la projection et répondra à toutes les questions.

La participation de chacun sera libre.