Decazeville. Les collégiens ont débarqué sur les plages de Normandie

Triptyque d’une série de séjours scolaires, les élèves de 3e du collège Paul – Ramadier de Decazeville et son annexe de Firmi ont participé au premier projet de voyage pédagogique.

Un programme construit de A à Z par l’équipe pédagogique du collège, mêlant la visite des plages de Normandie, la découverte de la Cité des Sciences à Paris. Mais aussi, une ouverture sportive et culturelle avec l’apprentissage du char à voile, la visite du quartier de Montmartre et la participation à une pièce de théâtre dans la capitale en fin de séjour.

Après un premier jour de transport et un accueil dans le village portuaire de Port-en-Bessin, les 80 collégiens du Bassin decazevillois se sont rapidement immergés dans le passé du débarquement des troupes alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut tout d’abord la découverte d’Arromanches et les vestiges de son port artificiel. Puis les batteries allemandes de Longues-sur-mer, où est encore visible l’une des pièces majeures du mur de l’Atlantique. Formé d’un poste de commandement et de quatre casemates, l’ouvrage militaire situé au cœur du secteur d’assaut allié joua un rôle essentiel lors du Débarquement.

Harry Proudian, un soldat dans la mémoire des élèves

Dans l’après-midi, place au recueillement avec la visite du cimetière américain de Colleville en lien avec l’association "Les fleurs de la mémoire". En marge de la visite, un groupe d’élèves a honoré tout particulièrement un soldat américain : Harry Proudian, décédé à 18 ans, quelques jours après son débarquement sur le sol français. Un moment empli d’émotion pour ces jeunes qui avaient travaillé en amont sur la vie de cet américain aux racines arméniennes, talentueux violoniste et qui s’était engagé dans l’armée américaine. S’appuyant sur des documents transmis par la famille aux États-Unis, les élèves avaient pu s’immerger dans sa vie personnelle afin de lui rendre un hommage tout particulier : lecture d’un texte sur la notion d’engagement et interprétation d’une musique instrumentale par une élève à la trompette. Le dernier geste de cet hommage fut le fleurissement de la tombe, comme le veut la tradition.

Le lendemain, les élèves ont continué ce travail de mémoire en visitant le musée du commando n° 4 à Ouistreham, retraçant le passé des troupes françaises du commando Kieffer. La fin de la journée s’est terminée par la visite du mémorial de Caen.