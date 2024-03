Naucelle. Une participation record pour les éliminatoires doublettes de pétanque

C’est sous un beau soleil que s’est déroulé à Naucelle les éliminatoires doublettes du district de Rodez avec 183 doublettes inscrites de 26 clubs différents, selon Philippe Lopez responsable du district Rodez, un record.

Les premiers joueurs arrivés à 7 h 15 pour découvrir les terrains disposés au complexe sportif, pas moins de 95 terrains avaient été tracés. La préréparation des terrains a été faite toute la semaine précédente grâce à une équipe de bénévoles avec le soutien des agents communaux.

Philippe Lopez était accompagné de trois personnes du district et trois arbitres étaient répartis sur les trois zones des terrains Jet de but à 8 h 30 précises, à l’issue de la journée 16 doublettes seront qualifiées pour la phase finale. Karine Clément, maire de Naucelle, et Olivier Douziech, premier adjoint, s’étaient déplacés en personne pour apprécier l’événement.

Un déjeuner, fort apprécié par les joueurs était magnifiquement orchestré par le club de football de Naucelle, une belle collaboration interassociations au sein d’une même commune. Reprise à 14 h 30 des parties, il était presque 21 heures quand le nom de la 16e doublette était connue. Alain Assié et Grégory Portal, les coprésidents du Pétan club naucellois, pouvaient se réjouir de la réussite de la journée, avec une bonne ambiance et de bien belles parties.

Seize doublettes qualifiées

Jean-Louis Fourcade et José Alburquerque (Quatre-Saisons), Michel Roualdes et Jérôme Nouzeran (Quatre-Saisons), Pablo Michel et Benjamin Buget (La Primaube), Anthony Dutronc et Lionel Durant (La Primaube), Pierre Cramaregeas et Mathis Crozat (La Primaube), Patrick Gal et Antoin Da Costa (Laissac-Bertholène), Pascal Cusin et Laurent Marsetti (Flavin), Romain Monteillet et Kévin Raynal (Flavin), Zoélo Ratrimson et Romain Ratrimson (Flavin), Mikael Raynal et Rone Hiem (Flavin), Serge Bernie et Michel Lafon (Onet village), Jérôme Plonchard et David Solignac (Onet village), Hubert Plisson et Dawson Jackel (Sauveterre-de-Rouerge), Jean-Pierre Rabanel et Guillaume Marrot (Olemps La Mouline), et Melvin Albinet et Nicolas Banyik (Olemps La Mouline).