Marcillac-Vallon. Une visite citoyenne pour les collégiens

Les trois classes de 4e du collège Saint-Joseph ont été invitées à visiter le conseil départemental de l’Aveyron, un lieu que connaît bien Séraphin Brengou, élu conseiller départemental jeune par ses camarades. La soixantaine de collégiens étaient accompagnés par Nathalie Dugast et Sylvain Couffignal, les deux conseillers du canton Vallon. Lionel Sucret, médiateur mission jeunesse au CD, leur a tout d’abord expliqué l’histoire et l’évolution des bâtiments départementaux ainsi que les missions et les compétences de l’institution départementale. Après avoir visité l’hémicycle, les élèves se sont installés dans les sièges des élus qu’ils ont trouvés "très confortables". Ils ont ensuite participé à un moment de questions-réponses animé par Nathalie Dugast et Sylvain Couffignal avec lesquels ils ont évoqué divers sujets comme le rôle et l’engagement des élus, les mobilités douces ou encore l’apprentissage avec les outils numériques. Ces mêmes élèves ont mis ensuite le cap sur une autre institution de l’État, le palais de Justice. Là aussi, les rouages sont codifiés et pointus, et c’est le juge Thouy qui a levé le voile sur les différences des divers tribunaux (assises, pénal, correctionnel…). Il a également exposé les aspects de l’engagement dans cette profession, les règles et les usages, le rôle des différents acteurs… Une journée où "les découvertes ont été de taille et auront peut-être fait naître de futures vocations" comme l’a souligné Emmanuel Costa, le directeur de l’établissement.

Pour rappel, le collège Saint-Joseph organise sa deuxième matinée découverte à destination des CM2 mercredi 27 mars.

Contact au 05 65 71 76 24.