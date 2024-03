Automobile : Éric Rousset devance Jean-Michel Da Cunha lors de la première journée du rallye de Marcillac

Le Lozérien et sa Citroën C4 WRC ont pris les devants de la 24e édition du rallye de Marcillac dès la première spéciale ce samedi, signant au final quatre des six scratches. Demain, Da Cunha (C3) et Millet (Polo) ont l’occasion de les contester. Show !

Si le froid avait fait son retour dans le vallon ce samedi matin, c’est quand même sous un soleil printanier que les 12 VHC et les 111 modernes engagés dans la 24e édition du rallye de Marcillac se sont élancés pour une première étape disputée en deux boucles.

Une première étape qui voyait le Lozérien Eric Rousset, sur Citroën C4 WRC, virer en tête devant le local Jean-Michel Da Cunha (C3 R5) à 12 secondes et le Bourguignon Denis Millet (Polo GTI R5) à plus de 30. Vainqueur en 2012 et dauphin en 2023 – il s’était incliné dans la dernière spéciale devant Jean-Michel Da Cunha –, le pilote de la C4 était bien décidé à prendre sa revanche, écrasant l’accélérateur dès les premiers mètres de la première spéciale comme pour montrer sa détermination. Un accélérateur qu’il ne lâchait qu’une fois le premier tour bouclé avec un sans-faute et déjà près de 15 secondes devant son dauphin bozoulais.

Verdict final ce dimanche

"On a roulé fort mais Eric est vraiment un ton en dessus", concédait ainsi Da Cunha avant de faire un tour par l’assistance et de repartir pour l’ultime boucle du jour. Derrière, le Bourguignon Denis Millet continuait son apprentissage du terrain et il s’en sortait relativement bien puisqu’il pointait à une dizaine de secondes de Da Cunha. Après une courte pause destinée à sustenter les pilotes et à réviser les mécaniques, les 102 rescapés s’élançaient pour la seconde boucle du jour. Une boucle où Jean Michel Da Cunha signait un temps d’enfer dans l’ES 4, améliorant de près de cinq secondes son premier passage. "Jean-Michel signe un très beau temps. Je ne serai pas allé le chercher ", ne pouvait que constater Eric Rousset, qui prenait la deuxième place devant Denis Millet. Dans l’ES 5, on trouvait dans l’ordre Rousset, Da Cunha et Millet alors que dans la 6, le Bozoulais signait son deuxième scratch du jour, ce qui lui permettait de revenir à 12 secondes du leader.

Derrière le trio de tête, on retrouvait Julien Marty et Yanis Desangles dans le top 5 alors que le duo Arnaud Coudene/ Julie Vareilles signait la perf du jour avec leur petite Citroën C2 en prenant la 6e place de cette première journée, juste devant la Porsche du Ruthénois Philippe Jean copilotée par Laurence Pélamourgues.

Ce dimanche matin, les 98 rescapés s’élancent pour l’ultime étape qui les mènera à deux reprises du côté de Sénergues puis de Villecomtal avant l’arrivée à Marcillac prévue aux alentours de 15 heures. Qui de Rousset ou de Da Cunha, voire Millet, se hissera sur la plus haute marche du podium, difficile de faire un pronostic et le suspense devrait tenir les spectateurs en haleine jusqu’à l’arrivée. Un suspense que l’on retrouvera à tous les niveaux et même en VHC ce qui annonce un spectacle de qualité pour les passionnés qui feront le déplacement.