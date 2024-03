Villefranche-de-Rouergue. L’exposition-hommage à l’artiste Hessie ouvre la saison

Le Temps… C’est le fil rouge de l’Atelier Blanc pour cette année 2024 qui est celle de ses 20 ans. Ce sont les œuvres d’Hessie, invitée à L’Atelier Blanc de son vivant, en 2008, qui sont la trame de cette saison. Femme autodidacte, Hessie, de son vrai nom Lydia Carmen Djuric, née dans les Caraïbes et mariée au peintre Dado, fut l’une des rares artistes de couleur active sur la scène française des années 1970. Avec des matériaux pauvres, domestiques, féminins ou liés à l’enfance, elle a choisi une pratique artistique anonyme, la broderie, pour créer un langage singulier. Cette exposition – hommage, "Hessie #fils#temps#contretemps", en partenariat avec le galeriste Arnaud Lefebvre et la famille Djuric, est construite en 2 volets. Jusqu’au 16 juin, sont accrochées aux cimaises de l’Atelier Blanc à Villefranche les œuvres textiles d’Hessie. Au rez-de-chaussée est projeté un film "Hessie silence", portrait intime de l’artiste réalisée par Perrine Lacroix et tournée dans le lieu familial. Au Moulin des Arts de St-Rémy, les créations textiles de Baby Badalov, Florence Garrabé, Majd Abdel Hamid, Rieko Koga et Olga Theuriet, viennent en résonance avec le monde d’Hessie. Une 2e phase de l’exposition aura lieu du 22 juin au 29 septembre dans les 2 espaces d’art contemporain.

L’Atelier Blanc et le Moulin des arts de St-Rémy ouvrent désormais leurs portes du mercredi au samedi de 14 h à 18 h. L’entrée est libre. Ouverture les dimanches uniquement pour des événements ou rencontres selon calendrier à suivre sur www.atelier-blanc.org