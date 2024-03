Il était la voix française d’Arnold Schwarzenegger : Daniel Beretta est décédé à l’âge de 77 ans

Voix française d’Arnold Schwarzenegger, Daniel Beretta est décédé dans la nuit du 22 au 23 mars 2024 à Ajaccio. Il avait 77 ans.

Âgé de 77 ans, Daniel Beretta s’est éteint dans la nuit du 22 au 23 mars 2024 à Ajaccio.

"Il est mort dans son sommeil"

Sa fille Barbara, qui est aussi spécialisée dans le doublage, l’a annoncé à nos confrères de l’AFP : "il est mort dans son sommeil", a-t-elle déclaré, ajoutant que son papa était à Ajaccio. Un décès bouleversant, qui survient seulement quelques semaines après celui d’un certain Alain Dorval. Autre doubleur français connu et reconnu, il avait été à l’affiche des Rocky ou Rambo pour prêter sa voix à Sylvester Stallone.

Un monstre sacré

Voix officielle d’Arnold Schwarzenegger en France dès 1988, Daniel Beretta a été son doubleur à l’occasion de 28 longs métrages, comme le mentionne Allo Ciné, qui ne s’y trompe pas au moment de parler de lui comme d’un "monstre sacré".

Terminator 2, Batman & Robin ou encore Last Action Heron… cette voix mythique du cinéma s’est aussi faite entendre dans le monde de Disney avec La Belle et la Bête ou celui de Pixar, dans le non moins connu Toy Story 2.

\u26ab\ufe0fIl était la voix iconique d'Arnold Schwarzenegger mais aussi de Sam Fisher, Batou ou encore Lumière dans La Belle et la Bête.



C'est avec une grande tristesse que l’on apprend le décès du comédien et chanteur Daniel Beretta à 77 ans. Pensées à sa fille Barbara et leur famille. pic.twitter.com/myd8IKYvP0 — Doublage FR \ud83c\udf99 (@Vehefisme) March 23, 2024

"Un Ajaccien de coeur"

S’il est né à Audincourt, dans le Doubs, Daniel Beretta a passé la plus grande partie de sa vie sur l’île de Beauté. Comme l’a raconté son ami Christophe Mondoloni à l’AFP, "c’était un Ajaccien de coeur. Il était installé ici depuis 50 ans et était très investi au niveau culturel, de bon conseil pour les comédiens insulaires".

L’adjoint au maire d’Ajaccio le rappelle : le comédien avait réalisé l’hymne officiel du carnaval de la ville dans les années 1980.