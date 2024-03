Tarifs, films, durée : ce qu’il faut savoir sur le Printemps du cinéma, lancé ce dimanche en France

À compter de ce dimanche 24 mars 2024, le Printemps du cinéma est lancé en France. Comment fonctionne l’événement ?

C’est parti ! À compter de ce dimanche 24 mars 2024, le Printemps du cinéma est lancé en France. Ce qu’il faut savoir sur cette opération.

Cinq euros la place

Elle a été lancée en 2000 et est reconduite chaque année. C’est la 23e édition et non 25e, puisque durant les printemps 2020 et 2021, les salles obscures étaient fermées en raison de la pandémie de covid-19.

Ce mauvais souvenir est désormais derrière : depuis 2022, l’opération (re) tourne à plein régime, et elle propose tout simplement une séance de cinéma à 5 euros ! Et ce "hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires", comme le précise l’affiche de cette édition 2024.

Plus de 6 000 cinémas

Cette opération spéciale, qui marque donc le début du printemps, est menée dans toute la France. Cela concerne 6 000 cinémas, dans lesquels les spectateurs pourront notamment voir "Dune : deuxième partie" de Denis Villeneuve, "Hors-Saison" avec Guillaume Canet, "Heureux Gagnants" avec Audrey Lamy et Fabrice Eboué ou encore "La Vie de ma mère" de Julien Carpentier… entre autres !

"Le monde est à eux", "Bis Repetita", "Karaoké, "Laissez-moi"… la liste est alléchante : il y a la marge du choix pour s’asseoir dans les salles obscures.

Pendant trois jours

Lancé à compter de ce dimanche 24 mars 2024, ce Printemps du cinéma dure, comme c’est le cas traditionnellement, trois jours. Rendez-vous également lundi 25 et mardi 26 pour profiter de l’opération.

En 2023, l’événement avait rassemblé 2,35 millions de spectateurs selon la Fédération nationale des cinémas français, contre 2,15 en 2022. Si la tendance à court terme est à la hausse, cette fréquentation n’a pas encore atteint les niveaux d’avant covid. Le cap des trois millions avait été franchi en 2018 (3,15) et 2019 (3,02).

À noter que le prix du ticket, fixé donc à 5 euros, a augmenté à mesure que les éditions ont défilé. 20 francs (3,05 euros) à son lancement, 3 euros 50 en 2004, 4 euros en 2016 et 5 euros depuis 2023.