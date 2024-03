VIDEOS. Météo : après la chute des températures, le mauvais temps est revenu par le nord et l'est ce samedi 23 mars... Et ce dimanche ?

Les giboulées, les pluies vont progressivement gagner le sud de la France, jusqu'à de fortes pluies attendues le mardi 26 mars.



Dix degrés de moins par rapport à la veille, ce samedi 23 mars : cette dégringolade des températures annoncent quelques mauvais jours à venir, de ce dimanche 24 jusqu'au mercredi 27 mars, selon Météo France.

Samedi, le nord et l'est du pays (Meuse, Vosges, Oise, doubs...) essuyait les premières giboulées de pluie, de grésil et même de neige de ces intempéries annoncées dont le point culminant devrait se dérouler ce mardi 26 mars, notamment au sud avec de fortes pluies et un nouvel épisode cévenol, en Occitanie notamment.

Un dimanche frais et mitigé

Ce dimanche 24 mars, même si Météo France n'a émis aucune vigilance pour pluies, inondations ou neige (seuls six départements sont en vigilance jaune pour risques de crues, d'avalanches ou de vent), le mauvais temps progressera peu à peu vers l'est et le sud de la France, avec du grésil, et des chutes de neige faibles sur les Vosges et le Jura à partir de 800 m, les Alpes à partir de 900 m, et le Massif Central autour du Puy-de-Dôme vers 1 000 m. Le vent soufflera de 40 à 60 km/h sur l'ouest et l'nord-ouest du pays, entre 60 et 70 km/h sur le sud-est et le littoral méditerranéen, et entre 80 et 100 km/h sur la Corse.

Si le pourtour méditerranéen profite de ces vents pour conserver un ciel dégagé, dès le matin, les ondées sont assez fréquentes du nord de la Seine au Grand Est, et du nord de la Nouvelle-Aquitaine au sud du massif Central et au centre-est. Dans l'après-midi, elles s'espaceront sur la moitié ouest mais le ciel restera chargé de la Bretagne aux plaines du Sud-ouest, prévoit Météo France.

Les températures minimales sont comprises entre 2 et 5°C sur la moitié nord, le Limousin, l'Auvergne et le nord de Rhône-Alpes, 5 à 8°C au sud et 10 à 12 en bord de mer. L'après-midi, la moyenne est comprise entre 10 et 14°C, mais 8-9 dans le nord-est, alors qu'il fera14 à 16°C au sud de la Garonne et 16 à 19 autour de la Méditerranée.