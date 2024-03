Réquista. Le sourire du printemps est de retour à l’atelier d’inititiation au crochet

Le nouveau printemps est revenu avec le soleil, les premières fleurs et les oiseaux qui préparent leur nid c’est un enchantement.

À cette occasion, l’atelier dynamique et inventif d’initiation au crochet du Bercail s’est chargé de la haute mission de donner le sourire à tous, le sourire du printemps.

De petites chenilles porte-bonheur vont paraître ici et là dans les villages de la communauté de communes du Réquistanais. Ces chenilles multicolores et craquantes ont été habilement crochetées à partir de laine récupérée. Alors si vous en trouvez une, emmenez-la chez vous, adoptez-la ou donnez-la à quelqu’un de votre entourage. Il n’y a rien à gagner, simplement le plaisir de partager et d’offrir.

Pour en savoir plus sur les actions menées, rendez-vous au Bercail, 7 avenue de vallée du Tarn 12 170 Réquista, au 05 65 43 68 64 où toutes sortes de loisirs sont à votre portée.