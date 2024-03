Naucelle. L’urgence écologique en questions

C’est devant une belle assemblée qu’Éric Favey, à l’invitation de l’amicale laïque (Yves Bousquet), en partenariat avec le Cepen’s, la municipalité, les Yaquas, le cercle Condorcet, la Fol (Camille Briançon) … présentait une conférence sur l’urgence écologique.

Le conférencier est un ancien inspecteur général de l’éducation nationale, président de la ligue la ligue de l’enseignement. Il développait le sujet devant les élèves des classes de Jules Ferry, en début d’après-midi. Très à l’aise sur le sujet, Éric Favey structurait la soirée en quatre points précis : où sommes-nous ? Pourquoi en sommes-nous là ? Où allons-nous aller ? Et surtout comment allons-nous y aller ? Sans tomber dans un alarmisme primaire, le conférencier se voulait rassurant sur le constat, en avançant quelques chiffres accrocheurs. "L’urgence écologique est la conséquence de notre mode de vie, c’est ce que les humains ont fait, il faut trouver collectivement la solution de ce qui a créé des problèmes…". Il n’y a jamais eu à l’échelle planétaire, autant de chercheurs (environ 4 000) dans les matières concernées qui connaissent les solutions, même si la situation s’emballe.

Les rapports annuels de l’Onu, et du Giec confirment l’état de la planète, s’il y a urgence, on a de quoi mettre en face les solutions.

L’accès à l’eau est certainement le sujet qui captivait le plus. Si le réchauffement climatique atteint 4 %, des études démontrent que 25 % de notre pays sera sous l’eau, "une tasse de café consommée, correspond 130 litres d’eau, une tablette de chocolat 270 l. La touillette" à café fabriquée en Estonie avec du peuplier, bouleau, passée par le port de Hambourg, via la Chine retour au port puis distribuée en France : un total de 42 000 km… doit interroger sur l’empreinte carbone de produits familiers, les modes de transports étaient à leur tour pointés du doigt, l’avion ne représente que 4 % d’émission de CO2, et le reste ? Tout le modèle économique depuis 300 ans est construit sur des ressources sans limites. René Dumont, premier candidat écologiste en 1974, pointait ce modèle économique en proposant d’autres alternatives. Une heure de conférence passionnante qui se terminait autour d’une bonne table à la salle des fêtes.