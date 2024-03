Marcillac-Vallon. Net’attitude : forum et conférence sur "être parents à l’ère du numérique"

Cette année encore, le projet Net’attitude fait son grand retour au sein des collèges de la communauté de communes Conques-Marcillac. Dédiée aux élèves de 5e et placée sous le signe de la sensibilisation et de l’éducation autour du numérique, la journée prévue dans chaque établissement s’annonce riche en enseignements et en échanges.

Plusieurs intervenants participeront à cette journée afin d’offrir aux élèves une diversité de perspectives et de connaissances à travers une diversité des thèmes. Des acteurs locaux apporteront leur expertise (Échappée Belle, Mondes et Multitudes,

Information jeunesse Conques-Marcillac, gendarmerie) ainsi que des intervenants départementaux comme la Ligue de l’enseignement, Les Francas, Familles rurales, la MJC-FabLab de Rodez. Ces journées sont orchestrées par la cyber-base Conques-Marcillac gérée par l’association Le Créneau et financée par la communauté de communes. Le projet s’élargira également aux familles et au grand public, avec deux conférences sur le thème "être parents à l’ère du numérique", animées par Jérôme Boisnard de Log’in.

Voici les dates à retenir

Au collège Pierre-Soulages : jeudi 28 mars, journée d’ateliers pour les élèves, suivie de la conférence sur le thème "réseaux sociaux et fake news" à 20 h 30. Au collège Saint-Joseph : mardi 2 avril, journée d’ateliers pour les élèves, suivie de la conférence sur le thème "jeux vidéo" à 20 h 30.

Ces événements sont l’occasion pour les jeunes et les familles de se questionner sur leurs usages et de découvrir les opportunités offertes par le monde du numérique. Le projet Net’attitude s’inscrit ainsi comme "un véritable pilier dans l’éducation à la responsabilité numérique, contribuant à former des citoyens avertis et conscients dans l’univers digital de demain".