Le Nayrac. Comment fonctionne un défibrillateur ?

Le Centre de secours d’Estaing avait programmé une soirée concernant l’utilisation du défibrillateur. Une vingtaine de personnes étaient présentes et étaient accueillies par quatre sapeurs pompiers du centre : Chantal Marc, Frédéric Pullès, Coralie Romieu et Annbelle Marcilhac. Après le rappel des numéros à composer en cas d’urgence, le 18, le 15, le 112, l’essentiel est d’expliquer à l’interlocuteur ce qui se passe afin que les secours s’organisent au mieux. A noter aussi que le médecin de garde peut être joint par le 116 117.

Place ensuite aux travaux pratiques : comment récupérer l’appareil et suivre les consignes… Allumer, poser les électrodes et établir un rapide diagnostic. Selon les informations concernant la personne secourue, le massage cardiaque reste un geste urgent et indispensable à mettre en place jusqu’à l’arrivée des secours. Plusieurs personnes ont ainsi pu le pratiquer sur le "mannequin" et ont bien compris la difficulté à tenir le rythme sur une durée qui semble toujours bien longue et nécessite de la force et de la régularité ! Si la victime reprend conscience avant l’arrivée des secours, la placer en PLS (position latérale de sécurité) et communiquer avec elle le plus possible en pensant surtout à bien dégager les voies aériennes.

Des questions ont aussi été évoquées : cas de noyade, personnes porteuses de pacemaker, de défibrillateur implanté. D’autres interrogations ont suivi : les signes avant coureurs d’un arrêt cardiaque, d’un AVC, d’une crise d’épilepsie, d’un étouffement avec un corps étranger, de blessures avec plaies hémorragiques… Les intervenants ont répondu à toutes ces demandes en insistant sur le but numéro un : la prise en charge de la victime et l’appel des secours. Le Nayrac dispose de deux défibrillateurs accessibles à toute heure : un devant l’Espace multiculturel et l’autre dans l’entrée de l’Unité de Vie, Rue des Jardins. Une boîte était à la disposition des participants pour les jeunes sapeurs pompiers du Nord Aveyron qui sont déjà sur le terrain et font preuve de dévouement au service de la population.

La soirée s’est terminée avec le partage de la fouace et de boissons offertes par la municipalité.