Un "homme à trottinette" soupçonné de commettre des viols en série est activement recherché à Grenoble

L’homme, qui repérerait ses victimes en trottinette, est soupçonné d’avoir commis trois viols et de multiples agressions en l’espace de quelques semaines.

"Les magistrats du parquet de Grenoble et tous les policiers grenoblois" sont mobilisés pour retrouver "l’homme à la trottinette", un suspect âgé de 20 ans qui serait l’auteur de plusieurs viols et d’agressions sexuelles, confirme le procureur Eric Vaillant.

Les faits se seraient déroulés entre le 22 janvier et le 16 mars dans les communes de Grenoble, de Saint-Martin-d’Hères et Saint-Martin-le-Vinoux. "L’agresseur, seul, vêtu de noir, monté sur une trottinette noire, repère ses victimes et les suit avant de les agresser". L’homme est soupçonné d’être à l’origine de trois viols, de deux agressions sexuelles et de quatre faits de violences.

Le suspect aperçu par plusieurs internautes

"Le signalement de l’agresseur est le suivant : un homme de 20 ans, de type européen, sans accent, d’environ 1m70 et de corpulence normale voire légèrement replet, yeux marron, teint pâle et cheveux plutôt roux", a communiqué le parquet de Grenoble.

Comme le rapportent nos confrères du Dauphiné Libéré, les actions de "l’homme à trottinette" ne sont pas passées inaperçues aux yeux des Grenoblois, qui partagent leurs inquiétudes depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Les échanges des internautes ont permis de dresser un début de description physique du suspect.