Affaire du "violeur à la trottinette" de Grenoble : plainte, fait reconnu, peine encourue… ce qu’a dit le procureur, ce lundi

Dans le cadre de l’affaire du "violeur à la trottinette" de Grenoble, Eric Vaillant, le procureur de la République, s’est exprimé ce lundi 8 avril 2024.

La ville de Grenoble continue d’être alimentée par l’affaire du "violeur à la trottinette", une affaire qui a connu plusieurs rebondissements durant ce premier week-end d’avril. Le procureur s’est exprimé, ce lundi 8 avril.

Placé en détention provisoire

Interpellé vendredi, placé en garde à vue dans la foulée, déféré devant la juge d’instruction dimanche, le suspect de 22 ans a été "déféré devant les juges des libertés et de la détention et placé en détention provisoire", a annoncé le magistrat. Âgé de 22 ans, l’individu a été mis en examen pour sept faits : deux viols, une tentative de viol, une tentative d’agression sexuelle, deux violences aggravées et une tentative d’extorsion aggravée.

Fait reconnu, plaintes…

Toujours selon le procureur de la République de Grenoble, "le mis en examen a reconnu un seul fait de viol, il n’a pas reconnu les six autres faits que nous lui reprochons. Il a reconnu le fait de viol pour lequel il est confondu par son ADN".

Eric Vaillant a également évoqué les plaintes, ou plutôt la plainte : "à ce stade, nous en avons reçu une, qui a aussi été déposée dans les médias. Certains ont reçu des témoignages de victimes, nous allons les recevoir nous aussi j’imagine bien, en tout cas c’est ce que je souhaite. Les témoignages dans la presse, c’est sans doute intéressant, mais le plus intéressant pour nous, c’est qu’ils soient communiqués aux services de police chargés de l’enquête."

Jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle

Mis en examen pour ces sept faits, cet habitant de Fontaine, en périphérie de Grenoble, va faire l’objet d’une enquête minutieuse. "Elle se poursuit pour savoir si, effectivement, nous pourrons, ou non in fine, lui reprocher l’ensemble des faits dont le parquet à saisi la juge d’instruction", a expliqué le procureur.

"Le mis en cause encourt jusqu’à 15 ans de réclusion criminelle", a-t-il ajouté, une peine qui pourrait grimper à 20 ans "si à la fin de l’instruction, le caractère sériel des viols peut être établi, puisque c’est une circonstance aggravante".