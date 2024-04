Affaire du "violeur à la trottinette" de Grenoble : un suspect interpellé après des dizaines de témoignages

Depuis plusieurs semaines maintenant, un jeune homme désigné comme "le violeur à la trottinette" est recherché à Grenoble. Un suspect a été interpellé, vendredi 5 avril 2024.

L’affaire du "violeur à la trottinette" qui secoue Grenoble pourrait bien s’engager dans un virage déterminant. Un suspect a été interpellé, vendredi 5 avril 2024.

Le parquet doit communiquer

Cette interpellation s’est produite dans le cadre de l’enquête portant sur une série d’agressions sexuelles et de viols commis à Grenoble et sa périphérie par un homme circulant à trottinette. Le parquet de Grenoble doit communiquer dans la journée de ce samedi. L’instance avait ouvert le 29 mars une information judiciaire pour sept faits : deux viols, une tentative de viol, une agression sexuelle et des violences commises entre le 8 février et le 16 mars derniers.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, c’est un individu de 22 ans, habitant de Fontaine, une commune de la périphérie grenobloise, qui a été interpellé et placé en garde à vue.

Viols, agression sexuelle…

Le suspect recherché serait impliqué, donc, dans deux faits de viols commis à Grenoble et Saint-Martin-d’Hères les 11 et 16 mars 2024, pour une tentative de viol à Grenoble le 16 mars, une agression sexuelle à Grenoble le 17 février, des violences avec arme à Grenoble le 17 février, une tentative d’extorsion à Saint-Martin-le-Vinoux le 8 février, et enfin des violences commises à Grenoble le 8 février.

Deux autres faits étaient au départ attribués au suspect. Mais le procureur Eric Vaillant expliquait, fin mars, qu’ils ont été écartés car "les investigations ne permettent plus de les retenir à l’encontre du mis en cause".

De multiples témoignages recueillis

Le 26 mars, le parquet grenoblois donnait de précieuses informations sur le suspect, "un homme de 20 ans de type européen, sans accent, d’environ 1m70 et de corpulence normale, yeux marron, teint pâle et cheveux plutôt roux". Depuis, de nombreux témoignages avaient été recueillis par les policiers.

