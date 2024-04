Affaire du "violeur à la trottinette" de Grenoble : le mis en cause va être déféré au parquet, ce dimanche

L’affaire du "violeur à la trottinette" prend une tournure déterminante, en ce début du mois d’avril. L’individu interpellé vendredi à Grenoble va être déféré au parquet, ce dimanche 7 avril 2024.

Depuis plusieurs jours, à Grenoble, l’attention se tourne vers l’affaire "du violeur à la trottinette". Elle a connu un temps fort avec l’interpellation d’un jeune homme, vendredi 5 avril 2024. Ce dimanche, ça bouge encore.

Déféré au parquet

Aux alentours de 11 heures 45, ce dimanche, Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble l’a affirmé : "Le mis en cause sera déféré cet après-midi au palais de justice devant la juge d’instruction". Et a, par ailleurs, déclaré qu’il tiendra une conférence de presse lundi 8 avril 2024, à 9 heures 30, depuis le palais de justice grenoblois.

Vers une détention provisoire ?

Comme le fait savoir le Dauphiné Libéré, ce dimanche, le parquet pourrait requérir le placement en détention provisoire de ce Fontainois de 22 ans. Nos confrères racontent que le suspect a été interpellé sur la voie publique, à quelques encablures seulement du commissariat de Grenoble. Le mis en cause s’y rendait après avoir été contacté par téléphone. Au même moment, un important dispositif était déployé pour localiser l’individu.

Agressions, viols, tentative de viol…

Le parquet avait ouvert, le 29 mars 2024, une information judiciaire pour sept faits : deux viols, une tentative de viol, une agression sexuelle et des violences commises entre le 8 février et le 16 mars derniers.

Dans le détail, le suspect serait impliqué, donc, dans deux faits de viols commis à Grenoble et Saint-Martin-d’Hères les 11 et 16 mars 2024, pour une tentative de viol à Grenoble le 16 mars, une agression sexuelle à Grenoble le 17 février, des violences avec arme à Grenoble le 17 février, une tentative d’extorsion à Saint-Martin-le-Vinoux le 8 février, et enfin des violences commises à Grenoble le 8 février.