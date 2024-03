Le "violeur à la trottinette" toujours recherché à Grenoble : des dizaines de témoignages ont été recueillies

L'homme est suspecté d'avoir commis 7 faits de viol, tentative de viol et de violences à Grenoble et ses alentours.

Un jeune homme désigné comme "le violeur à la trottinette" court toujours à Grenoble (Isère). Le parquet a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire vendredi 29 mars 2024 pour 7 faits différents. Plus tôt dans la semaine, le parquet indiquait que "les magistrats du parquet de Grenoble et tous les policiers grenoblois" étaient "fortement mobilisés sur cette enquête".

Le suspect âgé de 20 ans serait impliqué dans deux faits de viols commis à Grenoble et Saint-Martin-d’Hères les 11 et 16 mars 2024, pour une tentative de viol à Grenoble le 16 mars, une agression sexuelle à Grenoble le 17 février, des violences avec arme à Grenoble le 17 février, une tentative d’extorsion à Saint-Martin-le-Vinoux le 8 février, et enfin des violences commises à Grenoble le 8 février.

Deux autres faits étaient au départ attribués au suspect, mais ils ont été écartés car "les investigations ne permettent plus de les retenir à l’encontre du mis en cause", communique le procureur Eric Vaillant.

Des dizaines de témoignages recueillis

Mardi, le parquet signalait rechercher un homme de 20 ans, de type européen, sans accent, d’environ 1m70 et de corpulence normale, yeux marron, teint pâle et cheveux plutôt roux. Il était décrit comme un "agresseur, seul, vêtu de noir, monté sur une trottinette noire", qui repérait ses victimes et les suivait avant de les agresser.

Ce signalement "a permis aux policiers de recueillir plusieurs dizaines de témoignages qui sont traités par les enquêteurs avec diligence".

Une affaire qui inquiète beaucoup à Grenoble tant que l’homme à la trottinette n’aura pas été interpellé. Une des victimes, Léa, a raconté à BFMTV ne plus oser rentrer chez elle toute seule. Vendredi 8 mars, elle a été suivie par le suspect à trottinette qui lui a touché les fesses avant de partir… puis réapparaître pour la suivre. Il aurait ensuite tenté de la toucher à nouveau. "Ensuite, j’ai couru pour rentrer chez moi".