Une Aveyronnaise reçoit la médaille de bronze de la Croix-Rouge française

Marie-Laure Charyrigues a énormément accompli dans le Nord Aveyron au cours de ces dernières années.

Cette médaille est une belle reconnaissance de la Croix-Rouge. Depuis 2010, Marie-Laure Chayrigues a œuvré à Mur-de-Barrez et sur le Nord Aveyron.

Tout récemment, dans la salle Jean-Moulin à la préfecture de l’Aveyron, Charles Giusti, préfet de l’Aveyron, accueillait Philippe Da Costa, président national de la Croix-Rouge française, entouré des députés de l’Aveyron, d’Annie Cazard, vice-présidente du conseil départemental, de Pierre Ignace, maire de Mur-de-Barrez, de Christian Teyssèdre, maire de Rodez, de Jean Paul Celaries, président régional de la Croix-Rouge, de Sébastien Gisquet représentant de la Croix-Rouge départementale, de Jacques Tourette, ancien président départemental et de nombreux bénévoles aveyronnais. Après les discours d’accueil de bienvenue au président national, le préfet proposait pour six membres de la Croix-Rouge départementale, la médaille de bronze de la Croix-Rouge française pour services rendus en Aveyron, depuis plusieurs années.

Ce que Marie-Laure a accompli avec 38 bénévoles

Grâce aux 38 bénévoles qui l’accompagnent au quotidien, elle a pu vaincre l’isolement social des personnes âgées, implanter une vesti-boutique, apporter une aide et un soutien scolaire et créer un tutorat à l’école et au collège de Mur-de-Barrez. Elle veut partager sa médaille avec cette équipe de bénévoles motivés et disponibles. Qu’ils en soient vivement remerciés ! Sans eux, rien n’aurait été possible.

Un vin d’honneur clôturait cette cérémonie, suivi d’une photo de tous les participants et invités dans les jardins de la préfecture.