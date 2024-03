Luc-la-Primaube. La troisième édition du Trail des Prés Verts jugée "exceptionnelle"

Près de 450 sportifs se sont donné rendez-vous à la salle d’animation de Luc, dans le cadre de la 3e édition du Trail des Prés Verts, organisé par l’association des parents d’élèves de l’école publique Jacques-Prévert. Après deux années aux bilans mitigés, compte tenu du contexte sanitaire et des conditions météorologiques défavorables, cette dernière édition restera celle de la consécration pour les 70 bénévoles mobilisés à l’occasion de cet évènement.

Malgré les quelques gouttes d’eau matinales, c’est un franc soleil qui accompagnait les 100 marcheurs, les 100 vététistes et les 200 traileurs qui se sont élancés sur les six parcours proposés, arpentant les routes et chemins balisés autour de Luc ainsi que des communes voisines.

Cette superbe journée a mis également les enfants à l’honneur au travers d’une course de 1 km ouverte à tous, à laquelle ont pu participer une cinquantaine d’enfants, encouragés par leurs parents et fiers d’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes. Chacun d’entre eux s’est vu remettre une médaille et un goûter.

L’effort de chacun aura été récompensé à l’arrivée par un accueil en fanfare au son de la bandas, Les Vicabos.

Les résultats de la journée

Trail 9 km femmes : 1re Labessière Laura, 2e Goutel Maurine, 3e Moncet Géraldine. Trail 9 km hommes : 1er Pupin Antoine, 2e Marty Christophe, 3e Roumec Jérémie. Trail 15 km femmes : 1re Bounhol Marie, 2e Herrero Lucie, 3e Calviac Stéphanie. Trail 15 km hommes : 1er Barbieri Stefano, 2e Tournier Ludovic, 3e Romulus Benoît. Trail 28 km femmes : 1re Majorel Marlène, 2e Ayral Pauline, 3e De La Plaine Christine. Trail 28 km hommes : 1er Cot Hugo, 2e Clément Kévin, 3e Chelda Maxime.