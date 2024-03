METEO. La tempête Nelson débarque sur l'ouest ce mercredi 27 mars : vents violents, orages, au moins 24 départements en vigilance jaune

Ce mercredi 27 mars en soirée, une puissante dépression qui s'est creusée au sud de l'Iralnde va commencer à toucher la France.



Nelson débarque en France, cette nouvelle tempête, en fait une dépression très vive qui s'est formée sur l'Atlantique, va toucher les côtes françaises ce mercredi 27 mars en début de soirée, avant de toucher la quasi-totalité du pays ce jeudi 28 mars.

Des rafales de vent de sud sud-ouest jusqu'à 115 km/h (notamment sur le golfe de gascogne) voire plus, des averses de pluie et de grêle et des orages : 24 départements du Calvados aux Pyrénées-Atlantiques ont été placés en vigilance jaune pour les vents violents et les orages ce mercredi à partir de 16 heures, avec une vigilance jaune pour les risques de submersion concernant le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée.

La tempête Nelson va secouer l'ouest de la France dès ce mercredi soir. Capture d'écran - Météo France

Les orages éclateront de la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques en soirée et demeureront durant la nuit sur la Charente-Maritime, alors que les averses encore faibles gagneront l'intérieur des terres, du nors au sud-ouest et au sud-est;

La tempête Nelson sera plus active ce jeudi, y compris sur le littoral méditerranéen, avec 7 départements qui seront placés en vigilance orange : six pour le vent (Finistère, Côtes-d'Armor, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime), et un pour les "vagues-submersion" (Var).

Ce mercredi 27 mars tous les départements alpins et pyrénéens ainsi que la Corse sont placés en vigilance jaune pour les avalanches, après les chutes de neige parfois importantes tombées dès ce mardi 26 mars, et qui tomberont encore cette nuit. Et 11 départements restent en vigilance jaune pour les crues, dont 4 au nord de la France : Pas-de-Calais, Somme, Oise et Aisne).