Rodez : l’homme hospitalisé à la suite de l’incendie rue de la Barrière est décédé

Il avait été transporté à l'hôpital en urgence absolue le soir de l'incendie.

Jeudi 14 mars, en début de soirée, un incendie se déclarait rue de la Barrière, en centre-ville de Rodez. Il s’est transformé en drame humain. Pris au piège des flammes dans son appartement, un homme d’une cinquantaine d’années, vivant seul, avait été transporté "en urgence absolue" vers le centre hospitalier de Rodez. Il n’a pas survécu, a-t-on appris ce mercredi 27 mars.

27 sapeurs-pompiers sur place

L’incendie s’était déclaré peu avant 19 heures, dans un logement situé au premier étage d’une résidence de type R + 3 (rez-de-chaussée et trois étages), au 15, rue de la Barrière. Vingt-sept sapeurs-pompiers du centre de secours de Rodez et une ambulance de la caserne de Bozouls ont été engagés sur place et durant plusieurs heures afin de contenir la propagation du feu. Onze personnes avaient été évacuées.

Une enquête est toujours ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre.