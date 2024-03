Entraygues-sur-Truyère. Une bien belle journée nationale des aides à domicile

Décrétée, depuis l’an dernier, la journée nationale des aides à domicile a officiellement lieu en mars. L’association locale ADMR Entraygues / Saint- Amans-des-Côts a proposé un repas, à l’hôtel-restaurant "les deux Vallées", rassemblant les aides à domicile, les secrétaires et les bénévoles.

Le président Gibert Vigneron rappelait le dévouement et le professionnalisme des aides à domicile qui interviennent, tous les jours, au domicile des familles, des retraités, des personnes dépendantes et parcourent de nombreux km ; elles sont là, apportant "un rayon de soleil" apprécié surtout et souvent, auprès de personnes isolées et ceci tous les jours de la semaine, même le dimanche.

Le président a souhaité que les secrétaires soient associées à cette journée car elles sont des piliers du bon fonctionnement des Services. Chaque aide à domicile recevait un kit d’équipement offert par l’ADMR, à l’issue du bon repas préparé par Patrick Ferrary.