Luc-la-Primaube. Une promenade de campagne aux allures historiques autour d’Estaing

Une météo défavorable n’a pas contrarié les licenciés de Retraite Active qui se sont rendus à Estaing pour randonner. Dix-neuf courageux ont pris le départ de cette rando dominant la vallée du Lot, le bourg d’Estaing, à la découverte de deux chapelles authentiques. Ils ont emprunté la rue d’Oultre et l’impasse Lesieur avant de poursuivre sur la montée sur un chemin herbeux, avec une vue imprenable sur le château, l’église et les eaux boueuses de la rivière Lot en crue, jusqu’à la chapelle de l’Ouradou.

L’aller-retour à Carmarans et à la chapelle Del Dol a été abandonné à cause de la pluie incessante. Le raccourci les a ramenés au cœur d’Estaing, avec ses anciennes bâtisses aux murs en colombages. Une belle façon de sauvegarder un patrimoine bâti au cœur de ce village classé parmi les "Plus beaux villages de France". la restauration de ces bâtisses a été réalisée en concertation avec les Bâtiments de France.

Avant de rejoindre leur point de départ, les retraités actifs ont poursuivi leur visite en l’église de la St-Fleuret (XVe siècle), à la Croix de Pierre (XVIe siècle), la place François Annat…