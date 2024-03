METEO. Tempête Nelson : vents violents, orages, vagues-submersion, 7 départements en vigilance orange, l'Occitanie épargnée

Ce jeudi 28 mars, au total 82 départements ont été placés en vigilance. On détaille.



Des chutes de neige sur les reliefs, et même sur l'Aubrac et les Cévennes, le Cantal en vigilance jaune pour la neige et le verglas : cet épisode neigeux tombé ces mardi 26 et mercredi 27 mars a été annonciateur de l'arrivée de la tempête Nelson, une forte zone dépressionnaire, a amené des vents violents et des orages de pluies et de grêle, dès ce mercredi 27 mars.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, ces vents se sont renforcés et les pluies ont gagné l'intérieur du pays où le ciel sera particulièrement chaotique, avec des averses orageuses et des vents forts qui toucheront surtout le nord et le nord-ouest de la France ce jeudi 28 mars.

Au total 82 départements sont concernés par une ou plusieurs vigilance(s) :

72 pour le vent

12 pour vagues et submersion

18 pour les orages

7 pour les pluies et les inondations

2 pour la neige et le verglas

13 pour les avalanches

11 pour les crues

Sept de ces départements sont même placés en vigilance orange :

Finistère, Côtes-d'Armor, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime le seront pour le vent,

Var pour vagues et submersion

"Sur les départements placés en vigilance orange, les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 130 km/h près des littoraux et de 100 voire ponctuellement 110 km/h dans l'intérieur des terres, sous des "grains" orageux notamment", avec des averses de pluie voire de grêle. Les rafales les plus fortes sont prévues autour de la mi-journée, précise Météo France, et l'accalmie interviendra en fin d'après-midi ou la soirée.

De fortes vagues (jusqu'à 11 mètres de haut sur la façade océanique) et une mer déchaînée sont également prévues. Le littoral atlantique est placé en vigilance jaune "Vagues-submersion", mais aussi en Méditerranée les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud (vigilance jaune) et la Var (vigilance orange).

Températures : Au lever du jour, le thermomètre affiche de 0 à -3 dans le Massif central, de 2 à 7 dans les terres, de 8 à 11 sur les côtes aquitaines, l'arc méditerranéend et la Corse. Les maximales atteignent 11 à 15 degrés sur la moitié nord du pays, de 15 à 19 plus au sud, jusqu'à 22 en Corse.

L'Occitanie épargnée

La tempête Nelson épargnera la quasi-totalité de l'Occitanie, puisque seulement 2 départements sur 13 sont concernés par une vigilance "vents violents", les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales étant concernés par une vigilance jaune "avalanches".

Avec les 9 départements d'Occitanie qui ne font l'objet d'aucune vigilance particulière s'ajoutent ces 5 autres :