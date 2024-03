Naucelle. Un cycle d’ateliers pêche pour les enfants

Le centre social et culturel du Pays ségali renouvelle ce printemps sa proposition d’ateliers pêche pour les enfants à partir de 8 ans de mi-mai à début juillet.

Encadrés par l’équipe d’animation de l’école de pêche fédérale de l’Aveyron et soutenu par l’Epage Viaur et l’AAPPMA de Rodez, les enfants en petits groupes découvriront sur des créneaux de deux heures le mercredi matin et après-midi différentes techniques de pêche tout en s’initiant à la diversité et à l’écosystème des poissons. Les séances se déroulent à l’étang de Bonnefon de Naucelle, plusieurs sorties sont également organisées sur des plans d’eau voisins dont celui du val de Lenne à Baraqueville et une séance se déroule à la Maison des pêcheurs et de l’eau de Rodez. Un bivouac pêche de la carpe de nuit et un concours final rassemblant les trois groupes clôtureront ce cycle d’atelier de temps d’échanges et de rencontres entre enfants et parents autour d’une activité de pleine nature. Pour participer à ces ateliers les enfants doivent être munis de leur carte de pêche et une participation de 55 € est demandée. Les familles doivent également être adhérentes du centre social et culturel : carte annuelle de 10 €. Les inscriptions se feront auprès du centre social et culturel à partir du mardi 2 avril. Les ateliers débuteront mercredi 15 mai.

Contact : centre social et culturel du Pays ségali 05 65 72 29 19.