Une caméra qui filme à plus de 156.000 milliards d’images à la seconde, à quoi ça sert ?

(ETX Daily Up) - Des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), au Canada, ont mis au point une caméra battant des records de prises de vues à la seconde. Destinée à un usage scientifique, cette nouvelle technologie intéresse déjà de nombreux professionnels.

Ce que ces chercheurs ont réussi à développer, c'est un nouveau système de caméra ultrarapide capable de capter jusqu’à 156,3 trillions d'images par seconde. Selon leurs travaux, ce dispositif inédit, baptisé SCARF (swept-coded aperture real-time femtophotography ou femtophotographie en temps réel à ouverture codée et balayée), capture "l’absorption transitoire dans un semi-conducteur et la démagnétisation ultrarapide d’un alliage métallique", explique le communiqué. Ici, plutôt que de capturer les images séquentiellement, une par une, "les données sont acquises par des mesures brèves et répétées à de multiples reprises, puis mises bout à bout pour générer un film qui reproduit le mouvement observé" avec une précision inégalée.

Cette découverte offre un éventail de possibilités assez incroyables, à commencer par "l'observation de phénomènes uniques non répétables, ultrarapides ou difficilement reproduisibles". Il est ici question pour des professionnels d'étudier la mécanique des ondes de choc dans les cellules vivantes ou dans la matière. À terme, ces avancées pourraient servir à la mise au point de médicaments ou de traitements médicaux plus efficaces ainsi que, d'une manière générale, à améliorer les propriétés mécaniques de certains matériaux.

Le laboratoire est d'ores et déjà en contact avec plusieurs fabricants de matériel professionnel, dans le monde de la physique, pour commercialiser un jour cette technologie.

Leurs recherches ont fait l'objet d'une publication dans Nature Communications.