VIDEOS. Cette jeune femme 100 % occitane a été élue maire d'un village des Pyrénées

La chanteuse occitane du Val d'Aran Alidé Sans, 31 ans, qui vient de sortir son troisième album, a des affinités fortes avec Rodez. Voici pourquoi.

Elle a fêté ses 31 ans le 9 mars dernier, quelques jours après la sortie le 29 février de son dernier album, "Arraïtz", qui signifie "Racines" en aranais, une variante du gascon, ou plus généralement, de l'occitan. Et les racines chez Alidé Sans sont plantées au plus profond de la terre, de sa terre. Née à Bausen au Val d'Aran, une enclave occitane des Pyrénées espagnoles (catalanes plus précisément), elle en devient maire 30 ans plus tard, en juin 2023, lorsque sa liste "Aran Amassa" rafle la totalité des sièges du conseil municipal de ce village de... 70 habitants.

Chanteuse et artiste engagée, Alidé Sans ne chante que dans sa langue natale, même si elle parle espagnol, français ou catalan. Car dans le Val d'Aran "tout le monde est trilingue : occitan-aranais, catalan, castillan et aussi, comme il y a beaucoup de Français qui viennent, beaucoup de gens d’ici parlent français", dit-elle à France 3. Sa langue, elle la fait ainsi découvrir partout en Europe, jusqu'aux Etats-Unis.

Rodez comme un détonateur

Si Alidé Sans a commencé à se faire connaître dès 2012 avec sa participation dans un titre rap contre les violences faites aux femmes ("Esperança", où on la voit déjà faire chanter les mots), sa carrière doit en partie à une espèce de "Rodez connection". Elle fait ainsi la connaissance du musicien ruthénois Paulin Courtial (Mbraia, CxK...), qui viendra au Val d'Aran pour s'installer aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. De 2015 à 2020, Alidé et Paulin se produiront en duo et feront quelque 200 concerts.

Alidé sera dans la foulée programmée à l'Estivada de Rodez 2015, alors le plus grand festival occitan, où elle se produira seule, rayonnante, un festival qui lui donnera une nouvelle notoriété.

En 2018 sortira le 2e album d'Alidé Sans "Henerècla", en collaboration avec Paulin Courtial.

Dans son dernier album, sorti donc il y a peu, au lieu de composition originales, Alidé Sans reprend à sa sauce huit "chansons à danser" occitanes. "Ce sont des chansons qui appartiennent à tous et à personne, elles n'ont pas de copyright et c'est un des points positifs, on peut les attraper, les étirer, les rétrécir, les tailler en mille morceaux ou en faire des collages", en dit-elle. "Mon idée, c'est de montrer ce langage comme vivant, et de le faire à travers la musique".

Depuis, Alidé Sans continue sa route, la jeune femme devient femme, mais ses racines restent profondément ancrées dans la culture occitane... et jusqu'à la salle du conseil municipal de son village natal !